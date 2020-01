La Giunta concede al Consorzio ortofrutticolo Tronchetto (COT) i nuovi spazi del Centro Logistico. La vicesindaco Colle: “Così procede la sistemazione dell’Isola. Ora libereremo l’area che utilizzavano per creare il parcheggio per i bus”

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta del vicesindaco con delega al Riordino del Patrimonio Luciana Colle, la delibera che stabilisce gli indirizzi per la concessione novennale a favore del Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto (COT) degli spazi presso l’ex Centro Logistico sito all’Isola del Tronchetto. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare attuazione alla deliberazione n. 43 del 18 ottobre 2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il programma di azioni finalizzate allo sviluppo e alla riqualificazione funzionale dell’Isola. Per l’utilizzo di una porzione del Centro Logistico di circa 2300 metri quadri di superficie lorda e dei relativi spazi accessori (carico/scarico delle merci e parcheggi riservati agli operatori e alla clientela), è stato determinato il canone concessorio annuo in 106.200 euro (IVA esclusa e non comprensivo dei canoni concessori per gli spazi acquei, di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche).

“Un ulteriore passo in avanti nell’opera di risistemazione del Tronchetto, che ha sempre visto il sindaco Luigi Brugnaro impegnato in prima persona per fare in modo che l’area diventi sempre più funzionale – commenta Colle – Ora quindi, non appena sarà formalizzata la concessione, si potrà procedere con il trasferimento degli operatori dall’attuale sede e la conseguente liberazione dell’area, previo abbattimento dell’attuale manufatto, su cui è prevista la realizzazione del nuovo parcheggio dei bus turistici. Un intervento che si andrà ad aggiungere ai tanti che, in questi ultimi mesi, sono stati realizzati o sono in progettazione come la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, di un’area dedicata al mercato turistico giornaliero, dei servizi igienici ad uso pubblico e l’adeguamento degli spazi del Centro logistico del Tronchetto per consentire l’insediamento della Polizia locale e della Smart Control Room, del Mercato Ittico e, per l’appunto, del Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto (COT). Daremo così continuità all’operazione di riqualificazione e riordino dell’isola”.