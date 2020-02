La Giunta investe 250mila euro per lavori straordinari alla scuola San Francesco alla Giudecca. Zaccariotto: “Un intervento fondamentale per garantire salubrità ad ambienti vissuti dai nostri bambini”

La Giunta comunale, riunita nei giorni a Ca’ Farsetti, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo e il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo della scuola d’infanzia San Francesco alla Giudecca.

“La sede della scuola sorge nella fabbrica all’interno della proprietà Heriot che, dopo essere stata costruita sul finire degli anni ’20, è stata donata al Comune a fine anni ’40, con la clausola di farne scuole pubbliche per i bambini”, ha dichiarato l’assessore Zaccariotto. “Oggi il fabbricato necessita di un intervento di manutenzione straordinaria a causa dell’inarrestabile degrado delle strutture e per la continua risalita di umidità dal sottosuolo, oltre alle frequenti acque alte a cui la struttura è soggetta.

Per questo si è deciso di intervenire con un investimento di 250mila euro, andando a consolidare le murature in mattoni della scuola mediante stilatura, iniettando malta e cemento fibrorinforzato, stuccando le parti lapidee, facendo manutenzione delle parti strutturali lignee e degli infissi lignei fino a sistemare con finitura e tinteggiature delle pareti interne.

Lavori che contiamo di eseguire nella pausa estiva durante la sospensione dell’attività didattica e che non riguarderanno solo il corpo di fabbrica che ospita la scuola, ma anche l’edificio ex cavana del complesso di Villa Heriot, la palestrina utilizzata per le attività di psicomotricità della scuola d’infanzia. Un importante intervento necessario per garantireun luogo sicuro e salubre ai bambini che frequentano la scuola”.

Venezia, 7 febbraio 2020