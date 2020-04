La Giunta stanzia 100 euro per la sistemazione dei campi sportivi di San Pietro in Volta. Il consigliere Scarpa “Marta”: “In pochi mesi destinati 200mila euro per le strutture sportive e altri 200mila per l’asfaltatura della Strada dei Murazzi”

La Giunta comunale, riunita in seduta oggi in Web-conference dalla sede del Municipio a Mestre ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo relativo all’intervento che prevede l’installazione di nuovi fari a led per l’illuminazione del campo da calcio principale dell’impianto sportivo di San Pietro in Volta, la sistemazione dell’impianto di illuminazione dei percorsi esterni e il rifacimento in erba del campetto da calcio da allenamento.

“L’intervento, per un valore complessivo di centomila euro, – commenta Zaccariotto – vuole dare un chiaro segnale di sostegno all’attività sportiva nell’isola e a tutta la comunità di San Pietro in Volta, che potrà così contare su una struttura sempre più moderna, sicura ed efficiente”.

“E’ una notizia che l’isola aspettava. Oggi, grazie all’intervento del sindaco Brugnaro e di tutta la Giunta, siamo riusciti a deliberare – commenta il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa ‘Marta’ – questi centomila euro destinati a importanti lavori nell’impianto sportivo di San Pietro in Volta. Un investimento che si va ad aggiungere agli altrettanti 100mila euro che lo scorso luglio la Giunta aveva già stanziato per il “Campo sportivo Don Olinto Marella” di Pellestrina, dove sono previsti lavori per il rifacimento dei marciapiedi interni e dei percorsi di collegamento fra i vari ambiti sportivi. Si andrà così a migliorare la fruibilità e la sicurezza all’interno di due campi sportivi così importanti per l’intera comunità dell’isola. Fatti concreti che si andranno a realizzare e che prendono avvio proprio nei giorni in cui si sono appena concluse le asfaltature sulla Strada Comunale dei Murazzi. Un ulteriore investimento di 200.000 euro che ha visto la stesura di 5.300 metri quadri di asfalto nuovo che è andato a sanare le parti più ammalorate della strada”.