La Giunta stanzia 500mila euro per il restauro degli edifici di culto. Venturini: “Dal 2016 quasi 2 milioni di euro per le comunità religiose e confessionali. Lievito prezioso di iniziative sociali, educative e culturali”

La Giunta comunale, riunitasi oggi in telepresence in osservanza delle disposizioni di legge volte a limitare il diffondersi del virus Covid-19, ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, la delibera che stabilisce gli indirizzi per gli interventi di restauro a edifici di culto, nell’anno 2020, a favore delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Si tratta di un importo complessivo di 500mila euro che, sulla scorta delle richieste pervenute al Comune da parte delle confessioni religiose presenti nel territorio comunale e previa istruttoria eseguita dagli uffici preposti, verranno suddivisi per 22 edifici di culto che, grazie a questi fondi, potranno vedere eseguiti lavori che altrimenti non sarebbero potuti essere realizzati. Tutte le confessioni religiose richiedenti contributo sono state ammesse al riparto dei fondi, in proporzione al numero degli edifici di culto ascrivibili alle singole confessioni e ai lavori di restauro necessari per ognuno di essi.

Nello specifico si darà un contributo alle seguenti strutture:

Basilica della Salute a Venezia

Chiesa di San Girolamo a Venezia

Chiesa di San Geremia e Lucia a Venezia

Chiesa di San Nicolò al Lido

Chiesa di San Pietro di Castello a Venezia

Chiesa di San Simeon Profeta a Venezia

Chiesa di San Cassiano a Venezia

Chiesa di Santa Maria Immacolata a Zelarino

Chiesa di San Lorenzo martire a Mestre

Chiesa della Natività di N. S. Gesù Cristo a Marghera

Chiesa di Santa Barbara a Mestre

Chiesa di San Giuseppe a Mestre

Chiesa di San Michele Arcangelo a Marghera

Chiesa di Santa Maria Goretti a Favaro Veneto

Chiesa di Sant’Andrea a Favaro Veneto

Chiesa della natività di Maria a Dese

Chiesa di San Gervasio e Protasio a Carpenedo

Chiesa di Santa Maria della Pace alla Bissuola

Parrocchia di Trivignano – Patronato

Parrocchia S. Stefano Proto martire di Pellestrina

Palazzo Cavagnis

Chiesa di San Giorgio a Venezia

“Con questa delibera, e con quelle approvate per gli altri edifici di culto negli scorsi quattro anni, l’Amministrazione ha già stanziato, complessivamente, quasi due milioni di euro – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Simone Venturini – Un gesto che rappresenta un significativo investimento per la manutenzione dei luoghi di preghiera delle comunità religiose veneziane. Vogliamo, anche in questo modo, dimostrare la forte attenzione e amicizia che lega la Città alle nostre comunità religiose. Queste realtà – conclude Venturini – non esauriscono il loro lavoro nella dimensione confessionale, ma sono lievito prezioso di iniziative sociali, educative e culturali che illuminano e innervano la nostra città”.

In particolare nel 2019 sono state approvate due delibere per un valore complessivo di 460mila euro per 25 edifici di culto, quella approvata l’anno precedente ne destinava 400mila euro per 21 edifici di culto, nel 2017 sono stati destinati 200mila euro suddivisi per 15 strutture, mentre per il 2016 vennero stanziati 350mila euro per lavori in 14 edifici di culto.

Venezia, 19 marzo 2020