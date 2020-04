La Giunta stanzia 800mila euro per manutenzioni della segnaletica stradale della Terraferma

La Giunta comunale, riunitasi ieri in Web-conference dalla sede del Municipio a Mestre, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica che prevede il ripristino funzionale degli impianti di segnaletica sia orizzontale che verticale a regolamentazione della circolazione e della sosta, nell’ambito delle strade della Terraferma.

“Continua l’impegno della Giunta e del sindaco Luigi Brugnaro – commenta Zaccariotto – a stanziare importanti somme di denaro per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità delle nostre strade. Investire ulteriori 800 mila euro per la segnaletica stradale significa garantire ai cittadini e a coloro che si trovano a transitare sulle nostre strade, quel livello di sicurezza veicolare e pedonale fondamentale per evitare, il più possibile, incidenti. Sulla cifra messa a disposizione 1/3 dell’importo verrà impiegato per il rinnovo della segnaletica verticale e 2/3 dell’appalto, circa 530.000, al ripasso della segnaletica orizzontale esistente. Nello specifico, poi, oltre a prevedere interventi programmati di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, andremo anche a riordinare quei cartelli frutto di numerosi rimaneggiamenti e sovrapposizione di ordinanze che negli anni potrebbero aver creato situazioni di ambiguità e disorientamento negli utenti della strada. Un intervento di miglioramento che non resta isolato all’interno delle azioni di questa Amministrazione a favore della sicurezza stradale. In questo periodo di lockdown sicuramente i cittadini avranno notato che si è approfittato delle “strade libere dal traffico” per rifare il manto stradale di alcune delle più utilizzate arterie urbane. Anche questo migliora la sicurezza stradale. Contemporaneamente si sta promuovendo un intervento specifico di rifacimento di circa 120 attraversamenti pedonali, di questi: 30 saranno interessati dal rifacimento della pavimentazione stradale, per circa 50 m a cavallo dell’attraversamento, e 90 interessati da nuovi impianti di illuminazione sui punti più delicati della rete stradale, su tutti verrà ripassata la segnaletica orizzontale, con vernici ad alta rifrangenza soprattutto nelle ore notturne, e la segnaletica dedicata ad avvertire gli automobilisti che stanno avvicinandosi ad un punto dove porre particolare attenzione ad eventuali pedoni in attraversamento. Particolare attenzione verrà data al monitoraggio della segnaletica stradale allo scopo di mantenere elevato lo standard di sicurezza sulle strade veneziane anche con rapidi interventi di manutenzione. L’esperienza – continua Zaccariotto – ci ha insegnato che solo l’insieme di tutti questi interventi renderà le nostre strade più sicure”.

Venezia, 30 aprile 2020