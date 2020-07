La grande sfida di oggi. Far convivere cinque generazioni nello stesso luogo di lavoro

Una delle sfide più impegnative da affrontare nel mondo del lavoro di oggi è la capacità di far convivere e collaborare, per la prima volta nella storia, cinque differenti generazioni di persone contemporaneamente. Da una parte, infatti, la vita media dell’uomo si è allungata e si va e si andrà in pensione sempre più avanti con gli anni; dall’altra sempre più giovani entrano nel mercato del lavoro giovanissimi, per vari motivi. Tanti rinunciano a frequentare l’università per mancanza di soldi, altri hanno capito che è meglio iniziare ad inventarsi una professione, visto che il posto fisso non esiste più ed è meglio attrezzarsi per affrontare subito l’incerto futuro che gli si prospetta con più armi a disposizione. Vi sono poi le persone di mezza età, che si sono ritrovate improvvisamente senza lavoro e che non riescono a rientrarvi se non adattandosi ed accettando impieghi più umili e meno remunerati, tipici degli adolescenti o degli studenti.

Questi sono solo alcuni esempi che ci danno l’idea di cosa sia l’attuale mercato del lavoro.

La conseguenza è che nello stesso ambiente debbano convivere persone molto differenti tra loro per cultura, educazione ed interessi.

La parte più impegnativa, quando si lavora, è sempre stata la capacità di creare un gruppo coeso, compatto e solidale. I problemi più grandi nascono sempre tra le persone. La merce difettosa si può sostituire, un ordine si può correggere, un pc che non funziona si ripara, ma un rapporto interpersonale “malato” è molto difficile e molto lungo da curare, se non con rimedi molto drastici, che probabilmente faranno nascere altre complicanze in futuro. Per esempio, se licenzi o trasferisci una persona è molto probabile che avrai una parte degli altri lavoratori d’accordo con te e un’altra in disaccordo, che magari ti remerà poi contro.

Volutamente o per insipienza, molti di coloro che dovrebbero porre attenzione a tutte quelle professioni dove la coabitazione di dipendenti molto diversi tra loro rischia di produrre dei risultati deficitari, non lo fa. Ci si concentra sempre sui numeri, gli zero virgola, le cose, le leggi dimenticando che è sempre l’uomo il vero motore del successo, del cambiamento, dell’innovazione. Tempo fa mi è capitato di vedere un’intervista ad un astronauta che faceva parte di un progetto a cui partecipavano molte nazioni. Mi colpì la frase in cui disse che la parte più impegnativa del suo lavoro era stata quella di capire, comprendere ed andare d’accordo con persone così diverse da lui, e tra di loro, per modo di procedere, modo di condividere le informazioni ed i pareri, modo di confrontarsi. Eppure, l’ingegneria aerospaziale è ben impegnativa da comprendere e studiare.

Entrando nel dettaglio, si usa dividere in generazioni quelle persone nate e vissute in determinati periodi storici, nei quali sono accaduti degli avvenimenti importanti che hanno profondamente influenzato e determinato la loro vita. Le generazioni viventi, impiegate nel mondo del lavoro, sono cinque: i Veterani, i Baby Boomers, la generazione X, i Millenials ed infine la generazione Z. I nati nell’ultimo decennio non hanno ancora un nome definito, anche se pare verranno chiamati generazione Alpha.

Questa è la suddivisione delle generazioni presenti nel mercato del lavoro.

Veterani o generazione silenziosa (nati tra il 1925 ed il 1945). Sono coloro che hanno vissuto e subito le ristrettezze della Grande Depressione e la paura dei regimi totalitari e della Seconda Guerra Mondiale.

Baby Boomers (1946- 1964). La generazione del boom economico e delle nascite. Sono cresciuti con la convinzione e la fiducia che il futuro sarebbe stato sempre migliore. Ancorati a precisi valori e fedeli all’azienda in cui lavorano, fanno fatica oggi ad adattarsi ai cambiamenti repentini, e spesso brutali, della società.

Generazione X (1965-1980). La generazione della decrescita demografica, dello shock petrolifero, del terrorismo, del Vietnam, della droga. Una generazione per molti versi disorientata, perché è entrata nel mondo del lavoro con certe regole e a metà strada si è ritrovata in un mondo totalmente nuovo e diverso. Una generazione che a 40-50 anni ha dovuto resettare il proprio modo di pensare e reinventarsi.

Millennials o generazione Y (1981-1996). È la generazione che per prima fa largo uso della tecnologia, che spesso vive il trauma del divorzio dei genitori. Cresce in un mondo globalizzato, si confronta con gli scandali e la crisi della politica ma è anche la prima che ha la possibilità di viaggiare a costi relativamente contenuti per lo studio o per interessi culturali.

Generazione Z (!997-2010). La generazione che fin dalla “culla” ha la possibilità di usare tanti e vari strumenti tecnologici (smartphone, pc, tablet, tv, i-phone). I nati in questo periodo non hanno un ricordo dell’11 settembre ma sono cresciuti con le conseguenze di quel dramma (terrorismo internazionale). È la generazione che vuole vivere delle esperienze d’acquisto polisensoriali, vanno cioè nei centri commerciali e negli store per provare delle emozioni che coinvolgano tutti i loro cinque sensi, ascoltando musica, provando fragranze di profumi, piuttosto che ascoltare dettagli tecnici sul prodotto che conoscono già, avendo preso precedentemente ogni informazione in rete.

Ogni generazione, quindi ha le sue proprie peculiarità, date dall’ambiente in cui è nata e cresciuta. Non è certo facile per una persona di sessant’anni, abituata al rispetto delle gerarchie, rapportarsi quotidianamente con un ventenne abituato ad un rapporto orizzontale coi colleghi. I più giovani, infatti, parlano nella stessa identica maniera sia con un loro coetaneo sia con una persona più anziana. I più giovani, inoltre, sono abituati al risultato e alle risposte immediate, perché conoscono molto del mondo, grazie ad internet, e non vogliono perdere tempo e opportunità.

Quindi cinque generazioni e cinque modi di pensare diversi, Se, poi, consideriamo che un uomo ed una donna hanno un modo di vedere, di pensare e di agire differente su tante questioni ecco che, potenzialmente, in un posto di lavoro con 10 dipendenti potrebbero coesistere 10 metodi differenti di procedere. Un luogo forse troppo disomogeneo se non si riesce ad andare a capire perché l’altro ha certe convinzioni e certi atteggiamenti, da dove nasce il suo modo di fare.

Per completare questa disamina sulle generazioni ricordo che i nati prima del 1925 vengono chiamati Founders e che non bisogna confondere il termine generazione con il termine classe. Per esempio, chi è nato nel 1980 appartiene alla classe e non alla generazione del 1980. Una generazione nasce quando nel mondo accadono degli avvenimenti così importanti da influenzare e cambiare totalmente la vita delle persone così come era stata fino a quel momento (Grande Depressione. Seconda Guerra mondiale, Boom Economico ecc.). Non è difficile immaginare, dunque, che dopo la generazione Alpha (i nati dopo il 2010) vi sarà la generazione post-Covid. Oramai, dato che tutto è sempre più rapido e mutevole, anche le cesure tra generazioni si fanno sempre più ravvicinate.

Nei prossimi articoli andremo a capire più nel dettaglio le caratteristiche di ogni singola generazione, come e cosa comprano, come impostano i rapporti interpersonali, come vedono il futuro.

Roberto Rossi