La Paglia: “Orti sociali: oltre agli anziani, aprire le richieste anche alle famiglie”

Come molti comuni capoluogo consentono non solo agli anziani, ma anche alle famiglie non già in possesso di appezzamenti privati, di poter coltivare un orto urbano, così proponiamo che anche a Verona venga assegnata una quota di orti al di fuori dei consueti vincoli di età. La coltura dell’orto è un’attività utile sotto molti punti di vista. E’ educazione all’alimentazione sana, cultura e valorizzazione dei prodotti locali, e può rappresentare anche forma di sostentamento economico che in taluni casi può non guastare.

Inoltre, dal momento che l’uscita dall’emergenza Covid 19 si annuncia graduale e le restrizioni agli spostamenti non scompariranno del tutto a partire dal 3 maggio, appare a maggior ragione opportuno valutare la possibilità di allargare l’accesso agli orti sociali anche alle famiglie.

Questo non tanto per sopperire ad un bisogno alimentare, a cui il governo ha provveduto in altri modi più diretti nel caso di famiglie in gravi difficoltà economiche, ma piuttosto l’orto può rappresentare una piccola valvola di sfogo per tanti cittadini chiusi in casa da ormai molte settimane.

La quarantena, o comunque le misure di cautela che dovranno essere mantenute anche dopo la riapertura delle attività economiche, possono trovare un piccolo sollievo nel contatto con la natura che il sistema degli orti comunali favorisce.

Chiediamo pertanto che, laddove ci siano orti disponibili, le Circoscrizioni siano autorizzate ad abbattere il requisito di età per almeno una quota degli appezzamenti, mentre laddove non ci siano più orti disponibili le Circoscrizioni abbiano la possibilità di acquisire nuove aree per allargare la platea dei possibili beneficiari di questo servizio. Sarebbe un bel segnale anche per le famiglie dei nostri quartieri.

Inoltriamo dunque la richiesta di convocazione di una commissione comunale per poter condividere la nostra proposta ed esaminare l’adeguamento del regolamento comunale.

Elisa La Paglia e Stefano Vallani, consiglieri comunali Pd Verona

Elisa Dalle Pezze, Presidente 2^ Circoscrizione