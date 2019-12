La presidente Damiano al Concerto di Natale nella Basilica di San Marco

La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha preso parte questa sera in rappresentanza dell’Amministrazione comunale al suggestivo appuntamento del Concerto di Natale del Teatro La Fenice nella Basilica di San Marco di Venezia. Presenti numerose autorità civili, militari e religiose cittadine, tra cui il patriarca Francesco Moraglia, il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin, il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, il prefetto Vittorio Zappalorto, il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, il procuratore capo e la presidente della Corte d’Appello di Venezia, Antonio Mura e Ines Maria Luisa Marini, il sovrintendente del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina, oltre che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Marco Gemmani ha diretto stasera i solisti della Cappella Marciana in un programma musicale – intitolato Natale a San Marco 1670 – composto da pagine vocali e strumentali di Giovanni Legrenzi, volto a far rivivere l’emozione di una liturgia cantata così come si sarebbe potuta svolgere quattrocento anni fa nella cattedrale veneziana.

Il programma del Concerto di Natale 2019, interamente dedicato alla musica di Giovanni Legrenzi, ha proposto una scelta di musiche sacre del musicista bergamasco tratte da varie fonti e intercalate da quattro brani strumentali, idealmente posti il primo all’inizio della serata, un secondo intervento dopo il “Gloria”, un terzo che funge idealmente come toccata per l’elevazione e un quarto all’altezza del communio. È la vera e propria ricostruzione di una possibile messa marciana.