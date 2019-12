La presidente Damiano e l’assessore Venturini alla festa di Natale al X Reparto Volo della Polizia di Stato

Hanno atteso l’arrivo di Babbo Natale con il naso all’insù i circa 200 bambini che sono ospitati nelle comunità educative per minori del territorio veneziano o in famiglie che collaborano con il Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare del Comune di Venezia. Ma l’attesa è stata ricompensata con un sacco pieno di regali consegnato da un Babbo Natale arrivato, nonostante la pioggia, con l’elicottero.

Come da tradizione si è svolta questa mattina a Tessera presso l’Hangar del X Reparto Volo della Polizia di Stato la Festa di Natale della Questura di Venezia. Un appuntamento gioioso per regalare momenti di serenità ai bambini, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

“La presenza del Comune di Venezia – ha dichiarato Venturini – vuole testimoniare il ringraziamento alla Polizia di Stato e al X Reparto Volo che anche quest’anno hanno organizzato questa bella iniziativa. Una manifestazione rivolta ai bambini che hanno vissuto momenti difficili nella loro vita e accolti nelle comunità del nostro territorio. Alla giornata partecipano anche le famiglie affidatarie: un’occasione importante per ricordare il valore dell’affido. A tutte le donne e agli uomini della Polizia di Stato, un augurio di buon Natale”.