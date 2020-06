La presidente del Consiglio Damiano e il ciclista Luigi Scuto si scambiano i gagliardetti delle città di Torino e Venezia. Iniziativa per promuovere il legame tre Nord Est e Nord Ovest dell’Italia anche attraverso la ciclovia Ven-To

Un modo per collegare idealmente il Nord Est e il Nord Ovest dell’Italia, dopo i mesi di chiusura causata dal Covid-19, sul percorso pensato con la Ven-To, progetto di pista ciclabile che unisce Venezia a Torino, in un percorso di 680 km. Con questo spirito questa mattina, venerdì 19 giugno, c’è stato uno scambio di gagliardetti dei Comuni di Venezia e Torino, tra la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e il ciclista torinese Luigi Scuto. L’incontro si è svolto in via Palazzo, all’ingresso del municipio di Mestre.

Scuto ha consegnato alla presidente Damiano lo stemma e la bandiera del capoluogo piemontese, ricevendo gli analoghi simboli della città di Venezia, che al rientro del ciclista saranno destinati ai rappresentanti istituzionali del Comune di Torino.

L’iniziativa è inserita in una attività di sensibilizzazione alla mobilità e al turismo sostenibile, portata avanti da Scuto, da realizzare anche attraverso il completamento della Ven-To.