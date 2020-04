La presidente del Consiglio Damiano e l’assessore Venturini all’ospedale Sant’Angelo per la consegna delle colombe pasquali di Confcommercio

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno partecipato questa mattina alla consegna delle colombe pasquali al personale medico dell’ospedale San’Angelo di Mestre. All’iniziativa, promossa da Confcommercio Venezia, erano presenti per la categoria il presidente dell’Associazione Panificatori Veneziani, Massimo Gorghetto, e Silvia Meggetto per Confcommercio donna. A loro il ringraziamento della direttrice dell’ospedale, la dottoressa Chiara Berti, e del direttore dei servizi tecnici ospedalieri, Luca Del Ninno.

“Un momento in cui i panettieri e l’Ascom di Mestre hanno voluto donare all’ospedale le colombe artigianali per tutto il personale che sarà in turno in questi due giorni di festa – ha spiegato l’assessore Venturini – L’Amministrazione comunale con la sua presenza ha voluto ringraziare i commercianti, ovviamente, ma soprattutto i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutto il personale ospedaliero per il grande servizio che stanno svolgendo”.

Venezia, 11 aprile 2020