La proposta del sindaco di Jesolo: “In spiaggia solo con prenotazione. No alle gabbie in plexiglass”

JESOLO, 15 APR – “In spiaggia solo su prenotazione, per garantire la sicurezza di tutti”: è la proposta che il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha anticipato all’ANSA e che formulerà ufficialmente il 16 aprile ai rappresentanti delle varie categorie economiche nel corso di una video-conferenza.

Jesolo, con circa 6 milioni di presenze stanziali l’anno, è una delle stazioni balneari con il maggior numero di ospiti in Italia. A questi si aggiungono i turisti pendolari, per i quali non c’è un dato ufficiale. “Sfruttiamo la tecnologia e attiviamo un’app – ha aggiunto – che permetta di accedere alla spiaggia soltanto dopo aver prenotato e scelto il proprio posto, privilegiando l’aspetto sanitario e del distanziamento sociale”.

“Pensiamo – ha concluso – che possa essere questa la soluzione per l’estate 2020: noi siamo contro i turisti nelle scatole di plexiglass”.

Fonte: ANSA.