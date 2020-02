La Regione finanzia piano di marketing e promozionale del Nevegal (BL)

La Giunta veneta, su proposta dell’assessore al turismo, ha assegnato al Comune di Belluno un contributo di 30 mila euro finalizzato all’attuazione di un piano promozionale per il sostegno della stagione turistica invernale nel comprensorio sciistico del Nevegal.

“Quest’area – spiega l’assessore regionale – ha patito più di altre una situazione di crisi causata dal calo di presenze e pertanto, nel proprio collegato alla legge di stabilità, la Regione ha previsto un sostegno per rilanciare l’offerta dell’altopiano”.

“Il Nevegal ha bisogno di essere rivitalizzato – conclude l’assessore regionale – e attraverso il progetto marketing che ci è stato presentato si punta in particolare a promuoverne la caratteristica di comprensorio montano vicino alla pianura, facile da raggiungere, con prezzi competitivi e adatti a una clientela che vuole avvicinarsi allo sci: una meta per le famiglie, per sciatori non esperti e in generale per chi proviene dalla nostra regione e da quelle limitrofi”.