Laboratorio per adulti sulle tecniche di lavorazione del vetro

Imparare l’arte della lavorazione del vetro con la tecnica di fusione a lume. L’appuntamento è a gennaio, al Glass Lab in via Madonna del Terraglio 10, con i quattro laboratori per adulti organizzati dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi.

Gli appuntamenti sono in programma: 14 e 21 gennaio alle ore 17; 17 e 24 gennaio alle ore 10. Gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, sono ad iscrizione obbligatoria, al costo di 25 euro a persona.

A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un biglietto gratuito per visitare, al Museo di Castelvecchio, la mostra “Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13, il numero 045 8036353 o inviare una mail a segreteriadidattica@comune. verona.it.