L’Arena: “Buone notizie da Peschiera”

La seconda tornata di tamponi, risultati tutti negativi, ha consentito ai gialloblù di riprendere gli allenamenti. Le notizie positivie – come scrive oggi “L’Arena” – riguardano il rientro in gruppo dei lungodegenti Magnani ed Empereur, mentre è quasi pronto anche Di Carmine, che per alcuni tratti della seduta è già riuscito ad aggregarsi alla squadra. Maggior cautela, invece, sarà adottata per Benassi, Lovato e Veloso per non correre il rischio di eventuali ricadute.

Restano fermi, invece, Çetin e Dawidowicz mentre l’ultimo arrivato Kalinić prosegue nel lavoro di recupero personalizzato per essere a disposizione il prima possibile.