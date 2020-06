L’Arena di Verona e Rai Cultura insieme per promuovere la grande musica

Fondazione Arena ha sottoscritto l’accordo tra RAI Cultura e ANFOLS che, dal 1° giugno a dicembre, propone su Rai5 un viaggio musicale nei grandi teatri d’opera italiani attraverso alcune tra le produzioni più celebri e amate .

Tutti i giorni – dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, e il mercoledì in prima serata alle 21.15 – sarà infatti proposta una selezione di spettacoli in molti casi storici, recuperati con un approfondito lavoro di ricerca negli archivi Rai e dei teatri stessi o messi in scena di recente e proposti per la prima volta in TV.

La rassegna, che si è aperta con il Teatro dell’Opera di Roma, sarà dedicata all’Arena di Verona nelle due settimane dal 10 al 21 agosto con Aida regia di Pier Luigi Pizzi del 1999, Nabucco regia di Hugo de Ana del 2000, Rigoletto regia di Charles Roubaud del 2001, Don Giovanni regia di Franco Zeffirelli del 2015 e molti altri titoli ancora. I dettagli del palinsesto saranno disponibili sui canali di informazione della Rai.

È inoltre dedicato a Franco Zeffirelli, a un anno dalla scomparsa, il ciclo di opere che RAI Cultura propone durante il mese di giugno, nel tradizionale spazio della domenica mattina . Si inizia quindi domenica 7 giugno con Carmen diretta da Alain Lombard nella messa in scena del regista toscano del 2003 all’Arena di Verona, per proseguire fino al 28 giugno con produzioni di altri teatri.

Il grande Maestro fiorentino, i cui immortali allestimenti fanno ancora oggi parte del repertorio areniano, è stato il “creatore di sogni” per eccellenza in Arena a partire dalla celeberrima Carmen del 1995, per proseguire con Il Trovatore, Aida, Madama Butterfly, Turandot, Don Giovanni, fino all’ultima Traviata del 2019, andata in scena a distanza di pochi giorni dalla sua scomparsa. Zeffirelli ha saputo ricreare in modo inarrivabile la dimensione spettacolare cinematografica nel Teatro e ha arricchito il Cinema dell’intensità teatrale attraverso l’amore e la grande esperienza nella prosa e nell’opera.

Il Sovrintendente e Direttore Artistico di Fondazione Arena Cecilia Gasdia esprime grande soddisfazione: “Fondazione Arena è felice e orgogliosa di partecipare a queste importanti iniziative che rendono visibili ad un pubblico così vasto i tesori e la bellezza delle produzioni dei nostri Teatri.

A un anno dalla morte ricordiamo Franco Zeffirelli con la sua Carmen, uno tra tra gli allestimenti più belli che il Maestro ha regalato all’Arena e al mondo.

Sono molto orgogliosa anche del progetto realizzato con ANFOLS e RAI CULTURA che darà voce all’Arena di Verona nelle due settimane tra il 10 e il 21 agosto, con alcune produzioni storiche nel solco della grande tradizione areniana e ringrazio profondamente RAI Cultura per le ricche proposte culturali”.