L’artista veneziana Anna Moro-Lin dona 20 opere al Comune di Venezia. Saranno consegnate alla Fondazione Musei Civici

Presente la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ringraziato l’artista veneziana per la donazione: “Si tratta di un grande gesto di generosità – ha detto Damiano – Consegnando le sue opere a Venezia la signora Anna Moro-Lin ha donato la sua creatività al mondo. Le sue creazioni troveranno la giusta collocazione a Palazzo Mocenigo, che è uno dei musei più affascinanti della città. La ringrazio anche per la commozione durante la firma della donazione, a dimostrazione che è stato un gesto fatto con il cuore. L’esposizione delle sue opere sarà anche un modo per conoscere e diffondere un nuovo tipo di arte di cui l’artista si fa promotrice”.

Si tratta di opere riconducibili alla Fiber Art, ovvero quella corrente artistica, sviluppatasi a partire dal ventesimo secolo grazie anche all’artista francese Jean Lurçat, che si rifà all’arazzeria: già a partire dal 1920 al Bauhaus si sperimentava l’uso di fibre e materiali come la seta artificiale, il metallo il cellophane e la ciniglia nella disciplina di tessitura, tutte tendenze che hanno dato origine, trent’anni dopo, alla fiber art vera e propria. Il boom creativo effettivo però è stato negli anni 60/70 in cui questa forma d’arte ha raggiunto le sue forme più alte e disparate di espressione. Detta anche arte tessile, la fiber art si basa sull’unione di diversi materiali tessili, sia flessibili che fibrosi: pizzo, elastici, tubi o canne di gomma, reti di plastica o di metallo, fili di lana o di erba sintetica, e ogni artista ha un suo metodo e un proprio mezzo espressivo.

Venezia, 23 giugno 2020