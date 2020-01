L’Assessorato alla Cultura presenta la 2^ edizione della Rassegna Teatro Sold-Out, da Gennaio a Febbraio 2020, a Sommacampagna

L’Assessorato alla Cultura presenta la 2^ edizione della Rassegna TEATRO SOLD-OUT, da Gennaio a Febbraio 2020, questa volta non solo all’Auditorium “Mirella Urbani” di Caselle (Via Scuole, 49), ma anche in Piazza della Repubblica ed in Sala Affreschi a Sommacampagna!

Il ritorno del TEATRO SOLD-OUT offrirà alla cittadinanza e a tutto il pubblico un cartellone variegato di eventi artistici, sia teatrali che musicali, per animare la stagione invernale del territorio al meglio possibile!

Il progetto è organizzato in collaborazione con Arteven, il Circuito Teatrale Regionale, e per lo spettacolo di sabato 11 Gennaio 2020, anche in sinergia con l’Associazione Culturale La Pieve di Sommacampagna.

Si articolerà in 6 appuntamenti , due di domenica e quattro di sabato, dal 5 Gennaio 2020 al 22 Febbraio 2020 , per tutti i gusti, dall’intrattenimento magico-fiabesco per bambini in periodo natalizio, per approdare poi al teatro dialettale dalle tematiche ambientali, al teatro brillante e alla musica classica, in occasione della Giornata della Memoria. Si prosegue con il teatro musicale popolare della tradizione veronese, chiudendo in bellezza con una commedia dell’intramontabile Carlo Goldoni rivisto dal Teatro Scientifico di Verona.

Il programma prevede:

Domenica 5 Gennaio 2020 , dalle 10.30 alle 13,30 in Piazza della Repubblica a Sommacampagna (in concomitanza con il Mercato della Terra Slow Food), il magico mondo de “LA REGINA DEI GHIACCI” del Molino Rosenkranz , che accoglie i nostri bambini nel fatato Castello di Ghiaccio, raccontandogli fiabe ispirate a “La Regina della Neve” di H. C. Andersen, EVENTO GRATUITO

Sabato 11 Gennaio 2020, alle 20.45, all'Auditorium Mirella Urbani di Caselle, l'Associazione Culturale La Pieve di Sommacampagna presenta la Compagnia I Aseni del Borgo nella commedia brillante e dialettale "BAI BAI SGAUIE" . Tra situazioni comiche e risate, traendo spunto da una tematica ambientale, lo spettacolo offre più riflessioni sulla società e sulle relazioni umane. L'ingresso è ad OFFERTA LIBERA e il ricavato verrà devoluto dalla compagnia teatrale all'A.G.B.D. (Associazione Genitori Bambini Down) di Verona

Sabato 25 Gennaio 2020, alle 20.45, all'Auditorium M.Urbani di Caselle, L'Altra Compagnia di San Massimo presenta "BACIAMI ALFREDO" di Carlo Terron, commedia comico-brillante, (causa pioggia non aveva avuto luogo in estiva). Equivoci e situazioni esilaranti divertiranno grandi e piccini – INGRESSO A PAGAMENTO (prevendita biglietti su vivaticket.it e boxofficeli ve.it)

Domenica 26 Gennaio 2020, alle 17.00, in Sala Affreschi del Comune di Sommacampagna, anche in ricordo della Giornata della Memoria, il duo Andrea Bertanzon e Matteo Cazzadori presenta il concerto "LA MUSICA NON DIMENTICA" con musiche di Schumann, Bloch, Kugel, Clarke, Bizet e Waxman – EVENTO GRATUITO

Sabato 8 Febbraio 2020, alle 20.45, all'Auditorium Mirella Urbani di Caselle, il Gruppo Popolare Contrade di Pescantina ripropone lo spettacolo "EN RIVA A L'ADESE…TANTO TEMPO FA" di Massimo Meneghini, commedia popolare teatral-musicale (causa pioggia in estiva si era fermata alla fine primo atto). La tradizione veronese della vita nelle campagne rivivrà fra canzoni e teatro – INGRESSO A PAGAMENTO (prevendita biglietti su vivaticket.it e boxofficeli ve.it)

Sabato 22 Febbraio 2020, alle 20.45, all'Auditorium M.Urbani di Caselle, la Compagnia Teatro Scientifico di Verona, chiude la rassegna con la commedia Goldoniana "LA VEDOVA SCALTRA" – INGRESSO A PAGAMENTO (prevendita biglietti su vivaticket.it e boxofficelive.it)

Per scoprire il programma completo: https://issuu.com/ culturasommacampagna/docs/ pieghevole_tso_2020