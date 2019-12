L’assessore De Martin al concerto degli artisti del Coro del Teatro La Fenice in piazza Ferretto

L’assessore comunale Massimiliano De Martin è intervenuto stamattina in apertura del terzo concerto degli artisti del Coro del Teatro La Fenice, dopo le due sessioni che hanno contraddistinto il sabato pomeriggio. In programma le musiche natalizie della tradizione, eseguite da circa un centinaio di elementi.

“Porto il saluto del sindaco Luigi Brugnaro, in questo momento a Roma per il concerto di Natale in Senato – ha dichiarato l’assessore -, un appuntamento che quest’anno riveste un significato particolare perché è dedicato proprio alla Città di Venezia. Voglio ringraziare – ha concluso – tutti gli artisti che si stanno per esibire qui in piazza. Sono da ammirare non solo per le loro capacità vocali, ma anche per la voglia di unire le persone nel segno della gioia e della serenità”.