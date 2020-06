L’Assessore Toffali incontra il console Carlin

Oggi pomeriggio l’assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali ha ricevuto, a palazzo Barbieri, Mattia Carlin, vice presidente dell’Unione dei Consoli onorari in Italia, che ha sede al Circolo del Ministero degli Affari Esteri. L’incontro è stato l’occasione per anticipare la visita dell’ambasciatore Gaetano Cortese che, nei prossimi mesi, sarà a Verona per presentare il suo libro “Il palazzo sul Potomac”, dedicato a Villa Firenze, ambasciata italiana a Washington.

“L’incontro con il console Carlin – ha detto l’assessore Toffali – è stato molto interessante anche in vista della visita, il prossimo anno, dell’ambasciatore Cortese a Verona. La dimensione sempre più internazionale della nostra città emerge anche dal fatto che persone della fama dell’ambasciatore Cortese la scelgano per presentare opere così importanti. Sarà quella l’occasione per conoscere non solo il palazzo che ospita la sede della nostra ambasciata negli Stati Uniti, ma anche per approfondire la storia delle relazioni e dell’amicizia tra i due Paesi”.