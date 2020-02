L’assessore Venturini e il consigliere delegato Senno al Candiani per l’incontro pubblico “I controlli del cuore: tra sport e tempo libero”: “Non è mai abbastanza importante sottolineare quanto sia fondamentale la prevenzione”

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e il consigliere delegato allo Sport, Matteo Senno, sono intervenuti questo pomeriggio al centro culturale Candiani di Mestre in occasione dell’incontro pubblico “I controlli del cuore: tra sport e tempo libero”, il quarto appuntamento del ciclo “Il tour della prevenzione” organizzato dal Centro di medicina Mestre e promosso dal Comune di Venezia all’interno del Progetto “Città Sane”.

“Ringrazio i partecipanti a queste iniziative, perché essere cittadini consapevoli costituisce un vantaggio per l’intera comunità. Un cittadino consapevole, infatti, fa prevenzione e la prevenzione garantirà un domani costi inferiori per il sistema sanitario – ha dichiarato l’assessore Venturini – Il Tour della Prevenzione è stato reso possibile grazie a un rapporto fruttuoso di collaborazione che si è instaurato tra l’Amministrazione comunale e il Centro di Medicina Mestre, che ha messo a disposizione i propri professionisti per divulgare l’importanza della prevenzione in tutti i quartieri cittadini. Con l’età che avanza, con stili di vita e alimentazioni poco salutari – ha concluso – è importante evitare complicazioni cardiache, specie per chi è impegnato in attività fisiche, anche agonistiche. La prevenzione non è mai abbastanza”.

“Purtroppo abbiamo assistito, anche nel recente passato, a casi di atleti alle prese con improvvisi problemi cardiaci – ha aggiunto il consigliere delegato allo Sport Matteo Senno – E’ importante monitorare il proprio stato di salute da bambini, da adolescenti e da adulti, perché il nostro corpo crescendo cambia. Questi incontri sono fondamentali per fornire spunti di riflessione da condividere con i propri famigliari e amici. Per questo l’Amministrazione li appoggia e, anzi, intende svilupparli ulteriormente”.

Obiettivo del Tour della Prevenzione è la divulgazione delle buone prassi per condurre stili di vita salutari. Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, sono intervenuti il cardiologo Pietro Delise e il dottor Franco Del Piccolo, specializzato in riabilitazione cardiologica post evento ischemico acuto. Entrambi hanno sottolineato come, tra le patologie croniche, quelle cardiovascolari siano tra quelle prevalenti, a tutte le età. Quest’ultime possono rivelarsi piuttosto insidiose poiché spesso non mostrano sintomi e consentono quindi di effettuare attività fisica senza disturbi di alcun tipo. Durante lo sforzo, però, possono insorgere complicazioni come aritmie o simili. Per questo motivo la prevenzione cardiologica si rivela di fondamentale importanza.

Il tour della prevenzione prevede altri due incontri: giovedì 6 febbraio alle 18 nell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre, sala Teatro Mabilia, si parlerà di “Dalla pelle allo stomaco: come difendere le nostre barriere”, giovedì 5 marzo alle 18, in Sala San Leonardo a Venezia, si parlerà invece di “Menopausa: informarsi per non preoccuparsi”. Tutti gli appuntamenti sono patrocinati dall’Ordine dei Medici di Venezia.