L’Associazione Awos (Verona) organizza convegno su sanzioni internazionali e rischio geopolitico il 5 marzo a Roma

SANZIONI INTERNAZIONALI E RISCHIO GEOPOLITICO: IL 5 MARZO A ROMA IL CONVEGNO AWOS

AWOS è un’Associazione con sede a Verona, presieduta dal veronese Zeno Poggi (ZPC)

È il primo progetto italiano che integra in una piattaforma pubblico-privata le indagini sull’export controls, l’analisi del rischio geopolitico e il monitoraggio previsionale sui regimi sanzionatori.

Le sanzioni economiche rappresentano sempre più uno strumento di pressione politica internazionale e guerra commerciale, con effetti non solo sui paesi interessati, ma anche sulle imprese e sulla loro attività di export. A questi temi è dedicata la quinta edizione del convegno AWOS – A World of Sanctions, in programma il 5 marzo 2020 a Roma presso la Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana.

AWOS è il primo progetto italiano che integra in una piattaforma pubblico-privata le indagini sull’export controls, l’analisi del rischio geopolitico e il monitoraggio previsionale sui regimi sanzionatori. Associazione senza scopo di lucro con sede a Verona, promuove presso istituzioni ed imprese – attraverso una rete di esperti, contenuti ed eventi – la conoscenza del complesso mondo delle sanzioni economiche e finanziarie, UE ed extra UE, e delle dinamiche che influenzano il rischio geopolitico.

Il convegno AWOS 2020 del 5 marzo Roma vedrà tra i relatori la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, di banche, università e imprese. La conferenza, suddivisa in diversi panel di discussione, proporrà approfondimenti sui regimi sanzionatori dei paesi di maggior interesse, sulle nuove politiche di compliance e l’innovazione tecnologica.

Zeno Poggi, Presidente di AWOS, esperto di Export Controls e Presidente dell’azienda veronese ZPC, sottolinea: “AWOS è un progetto unico in Italia, il primo open forum sull’Export Controls che mette a sistema know-how e professionalità di esperti pubblici e privati. Lo scopo è aumentare la cultura e la capacità di valutazione del rischio geopolitico, anticipare i principali cambiamenti di policy dei regimi sanzionatori, supportare aziende e banche nella gestione dei processi d’internazionalizzazione in mercati sotto sanzioni”.

Nella seconda metà di febbraio è prevista una conferenza stampa a Roma durante la quale verrà presentato il programma di AWOS 2020 e i nomi dei relatori.

AWOS è dotato di un Comitato scientifico composto da autorevoli esperti in ambito Export Controls, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni. Presidente è l’Ambasciatore Gabriele Checchia, già Ambasciatore d’Italia presso l’OCSE a Parigi e la NATO a Bruxelles. Coordinatore del comitato scientifico è Paolo Quercia, esperto di geopolitica, docente di studi strategici all’Università di Perugia, già analista del Ministero della Difesa e consulente del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri.