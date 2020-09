Maria e il mare (E. Armellino) Una nonna seduta accanto al letto e una bambina che non voleva saperne di dormire diedero vita, senza quasi rendersene conto, a molte storie.

Alcune di queste erano di pura immaginazione, altre erano tratte da libri e altre ancora attingevano a ricordi.

A volte, si trattava di racconti che univano la fantasia alla realtà.

Una sera d’estate, sotto un pullulare di stelle e in un incessante ronzio di zanzare, la nonna sentì dire alla nipote che un giorno le sarebbe piaciuto viaggiare ma che l’idea di andare lontano la spaventava un po’.

Allora, la sua cantastorie dai fili d’argento nei capelli le parlò di una loro antenata, Maria, che fu costretta ad attraversare l’oceano dalla sua famiglia. https://www.swanbook.eu/armellino-e.—maria-e-il-mare.html Della poesia, quanto del poeta (C. De Stasio) Ovvero il “Saper vedere” di Lucio Zinna.

Un interessanre saggio sull’opera di questo grande uomo di cultura. Carmen De Stasioci accompagna alla scoperta della profondità umana e artistica di un grande poeta e letterato. https://www.swanbook.eu/de-stasio-c.—della-poesia-quanto-del-poeta.html . Per scrittori emergenti … e non …

“E io scrivo …” Un concorso letterario riservato a romanzi inediti. Le iscrizioni si chiuderanno il 31/01/2021 Visitate il sito per consultare il regolamento di partecipazione. https://www.swanbook.eu/concorso–e-io-scrivo-…-.html Libera (M. Musicco) Una raccolta di poesie di grande successo per la quale è stata indispensabile una seconda edizione aggiornata. Mirella Musicco, mamma, moglie, scrittrice e poetessa sensibile si propone con un’opera prima che racchiude sensibilità, passione ed emotività.

“LIbera” un titolo che è essenza e unicità, un viaggio tra ingiustizie e soprusi, tra intimo e quotidianità. Un viaggio dentro e attorno ad una donna, una madre.

Una poetica che non lascia e non trova riferimenti se non solo dentro l’autrice. https://www.swanbook.eu/musicco-mirella—libera.html Un concorso per disegnatori, fumettisti e grafici:

L’Astrolabio Graphic Novel Concorso per graphic novel inedite https://lastrolabio.swanbook.eu/l-astrolabio-graphic-novel.html Cromie (G. Macauda) Una raccolta di poesie di un grande poeta e scrittore, di un grande uomo: Giuseppe “Beppe” Macauda. Modicano Doc, docente di scuole superiori e impegnatissimo nel suo lavoro e sempre esposto in prima persona nel tessuto sociale del suo territorio. Poesie che spaziano tra gli stati d’animo e le emozioni dell’autore, toccando spesso la semplicità della vita contadina, delle radici culturali e sociali del territorio Ibleo. https://www.swanbook.eu/macauda-giuseppe—cromie.html