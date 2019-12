Lavoratore autonomo di 64 anni perde la vita a lavoro a Vallese di Oppeano. Oggi indetta un’ora di sciopero per le categorie dei metalmeccanici e degli edili della provincia di Verona

COMUNICATO SINDACALE

Martedì 17 Dicembre 2019 presso la ditta metalmeccanica FDF di Vallese di Oppeanoun lavoratore autonomo di 64 anni ha perso la vita per eseguire il lavoro, che gli erastato subappaltato dalla Ditta edile Gm, cadendo tragicamente dal tetto dove eraintento a svolgere la sua attività sui pilastri del capannone per renderli antisismici.Il lavoratore si trovava in alta quota, in completa solitudine, senza alcun parapetto diprotezione e senza alcuna imbracatura che potesse evitare la caduta dall’alto.In attesa dell’esito delle indagini aperte dalle autorità giudiziarie che individuerannole responsabilità di quanto accaduto, ci domandiamo come mai tutto questo sia statopossibile.Ennesima tragedia che coinvolge la nostra provincia e la filiera degli appalti e dei subappalti, ennesima disgrazia che poteva e doveva essere evitata.Ricordiamo purtroppo che nella stessa ditta metalmeccanica a Gennaio del 2018,perse la vita un lavoratore idraulico di una ditta artigiana in appalto, schiacciato dauna anodiera.La logica quindi dell’appalto e del subappalto miete l’ennesima vittima.Purtroppo nei luoghi di lavoro si continua a morire e i dati nella nostra provinciacrescono sia nel settore metalmeccanico che in agricoltura e nelle costruzioni.Per questo dopo l’ennesimo episodio di infortunio mortale sul territorio le OO.SS.provinciali dei metalmeccanici e dell’edilizia ritengono indispensabile procedere al piùpresto con Spisal e gli organi istituzionali alla creazione di percorsi anche, ma non solo,formativi che coinvolgano gli RLS, gli RLSPP e tutti gli addetti al sistema di sicurezzaaziendale con particolare attenzione alla gestione degli appalti che, ad oggi, risultanoessere causa preponderante di infortunio spesso per l’assenza di un controllo severoe puntuale da parte delle aziende appaltatrici.Il sindacato è e sarà promotore di una contrattazione, a tutti i livelli, inclusiva sui temidella sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro che tuteli gli addetti nei siti produttivi,indipendentemente dal contratto applicato e dall’azienda di provenienza.Per queste ragioni FIM FIOM UILM e FILCA FILLEA FENEAL di Verona, congiuntamentealle Confederazioni provinciali CGIL CISL e UIL, indicono per Giovedì 19 dicembreun’ora di sciopero (l’ultima di ciascun turno) per le categorie dei metalmeccanici edegli edili della provincia di Verona.

Le Segreterie di Categoria e Confederali