Lavori di manutenzione strade e segnaletica

Non solo riasfaltatura delle strade ma anche manutenzione della segnaletica orizzontale. Approfittando del calo del traffico e quindi della presenza di meno veicoli, vengono ricolorate strisce pedonali, stop, linee continue e discontinue.

Negli ultimi giorni i lavori hanno interessato Porta Nuova, viale Piave, lungadige Galtarossa, piazzale del Cimitero e via Pallone. Zone che di solito registrano un elevato numero di mezzi in transito e che quindi necessitano di essere sistemate periodicamente. Settimana prossima l’intervento proseguirà su via del Pontiere, breccia Cappuccini, Porta Palio, via Tombetta, via Legnago, via Palazzina.

Da lunedì 6 aprile, per l’intera giornata, lavori di manutenzione del manto stradale di via Vigasio, all’incrocio con via Mezzacampagna. Martedì 8 e mercoledì 9, interventi di riasfaltatura in via Mantovana, all’incrocio con via Albere. Infine, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10, asfaltatura di alcuni tratti di via Sommacampagna in zona Quadrante Europa.