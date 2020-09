Lavori lampo in ZAI per riasfaltare alcuni tratti di Viale delle Nazioni e Viale del Lavoro

Lavori lampo in Zai, per riasfaltare alcuni tratti di strada creando meno intralcio possibile alla circolazione. Mercoledì 9 settembre, verrà rifatto l’asfalto sul tratto di viale delle Nazioni che va da via Torricelli al civico 2 di via Fermi, in direzione Verona sud. La carreggiata sarà pertanto chiusa al traffico per l’intera giornata.

Giovedì 9 e venerdì 10, invece, toccherà a viale del Lavoro dove verrà bitumata la corsia centrale del tratto di strada che va dalla rotatoria dell’Esselunga all’incrocio con viale dell’Agricoltura, in direzione centro città. Per consentire l’esecuzione dei lavori la carreggiata verrà ristretta ad una sola corsia di marcia.