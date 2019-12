Lavoro. Assessore Donazzan Giovedì 19 all’accensione dell’albero natalizio a san Bonifacio con i soci della Cooperativa Fonderia Dante (ex Ferroli)

L’assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, sarà presente giovedì 19 dicembre, alle ore 19.30, a San Bonifacio, in provincia di Verona, allo stabilimento CFD (ex Ferroli) in via Ritonda 78/A, dove accenderà l’albero di Natale insieme ai soci della Cooperativa Fonderia Dante, nata grazie al coraggio di oltre 60 lavoratori della fallita fonderia della società Ferroli, i quali, attraverso lo strumento denominato workers buyout, hanno costituito una società cooperativa.

“A due anni dalla loro coraggiosa scelta – commenta l’assessore Donazzan, considerata dai soci una ‘madrina’ di questa esperienza – questi ex dipendenti, oggi di fatto imprenditori, hanno un bilancio in attivo, hanno inaugurato diversi nuovi impianti produttivi con investimenti consistenti. Sono stata tra loro nei momenti difficili, quando hanno iniziato a lavorare, e ora sono felice di partecipare alla loro festa di Natale. Qui si deve celebrare il coraggio e la determinazione di chi ama il proprio lavoro al punto di rischiare personalmente. Questi sono i nuovi imprenditori del Veneto”.