Lavoro: Assessore regionale in visita alla Vibo di Trissino, “Ripartiti poche ore dopo il violento maltempo: veri imprenditori veneti, si rimboccano le maniche senza attendere o lamentarsi”

L’assessore regionale al lavoro si è recata in visita alla Vibo spa di Trissino, incontrando i titolari Luisa e Franco Bonin e il figlio Francesco, oggi a capo di un’azienda leader a livello nazionale ed europeo nella produzione di accessori in filo metallico per armadi e cucine, in particolare angolari: un sopralluogo dedicato in particolare ai danni causati dalla violenta tromba d’aria di sabato 29 agosto.

La violenta tromba d’aria che ha colpito l’Ovest Vicentino ha causato danni ingenti allo stabilimento di Trissino rompendo finestre e lucernari, abbattendo tettoie, causando l’allagamento di alcuni locali e il danneggiamento di merce già imballata e di costosa strumentazione tecnologica. La prima conta dei danni – secondo i titolari – è di almeno un milione di euro.

“L’evento avverso non ha scoraggiato la famiglia Bonin – ha rilevato l’assessore – Dopo una rapida sistemazione dei locali più colpiti, l’azienda ha ripreso regolarmente la produzione fin dalle prime ore di lunedì. Questi sono i veri imprenditori veneti, che si rimboccano le maniche senza attendere o lamentarsi, perché sono consci che dalla loro determinazione e dal loro coraggio dipendono il benessere dei propri lavoratori e delle loro famiglie”.

L’azienda Vibo spa è stata fondata ad Arzignano nel 1980: da piccolo laboratorio artigianale dedicato alla costruzione di griglie e oggetti in metallo è diventata un’azienda internazionale con 200 dipendenti, il quartier generale nella nuova sede di Trissino, e uno stabilimento a Montecchio Maggiore dedicato all’impianto di cromatura, poi ampliato alla lavorazione del legno. La proprietà ha ora in programma importanti investimenti che porteranno ad ampliare l’area produttiva e ad aumentare gli occupati.

“La Vibo spa lavora oltre 50 tonnellate di materiale al giorno e vanta un record importantissimo, perché non registra un infortunio in azienda da circa 8 anni. Tutto questo è merito di un’attenzione importante da parte della proprietà per la salute e per il benessere dei propri dipendenti, ma anche di importanti investimenti in sicurezza e in formazione del personale – ha concluso l’assessore – E’ confortante incontrare imprenditori coraggiosi come la famiglia Bonin, che in un periodo di incertezza economica generale si apprestano a guardare al futuro con coraggio e mettono in cantiere investimenti milionari volti ad aumentare capacità produttiva e occupati”.