Se ne sente parlare sempre di più e sempre con maggiore attenzione, ma il mondo attorno alle criptovalute ancora sembra avvolto da un alone di mistero che le rende ai più qualcosa di simile ai soldi del Monopoli o a un’entità ancora troppo astratta per comprendere a pieno i meccanismi.

Quello che è certo è che le criptovalute stanno cambiando in molti le modalità di approccio alla moneta e, nonostante le altalene di valore che subiscono all’interno del mercato azionario, sono tanti gli esperti fiduciosi nel fatto che le criptovalute cambieranno tutto l’assetto economico.

Anche il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk lo ha dichiarato: sostiene infatti che la struttura di Bitcoin (BTC) è un interessante e validissimo supporto economico a cui fare riferimento.

Criptovalute: cosa dicono gli esperti

Gli esperti di criptovalute news parlano chiaro: anche se non è imminente il fatto che le criptovalute sostituiranno il denaro cartaceo, si tratta certamente di una tecnologia e di una possibilità da tenere assolutamente in considerazione.

Parliamo di tecnologie avanzatissime e all’avanguardia, un evento che travolge e scombina i piani del denaro cartaceo per portare nuova linfa al mondo della moneta digitale.

Ovviamente, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica, perché ci sono anche delle criticità da considerare, come ha dichiarato lo stesso Elon Musk: “uno dei lati negativi è l’alto consumo energetico. Dovrebbe pertanto esistere una sorta di limite alla creazione di nuove criptovalute. A questo punto generare Bitcoin è diventato davvero pesante dal punto di vista energetico”.

Stando ad altre dichiarazioni dello stesso Musk, bisogna anche dire che le monete digitali “aggirano i normali controlli valutari […] il denaro cartaceo sta scomparendo, e le monete digitali sono una maniera decisamente migliore di trasferire valore rispetto a dei pezzi di carta, questo è sicuro”.

Parliamo quindi di sicurezza, transazioni affidabili ed ecosostenibilità, tutte argomentazioni che oggi si rincorrono attraverso i più svariati settori.

Le criptovalute al momento risultano interessanti non solo come possibile sostituzione delle forme tradizionali di denaro, ma pare che sia possibile poterle utilizzare ad ampio spettro con ottimi risultati.

A tal proposito, assolutamente da valutare è quanto dichiara Mike Novogratz, creatore di Galaxy Digital ed ex collaboratore di Goldman Sachs che dice: “Ci sono 118 elementi sulla tavola periodica, ma soltanto uno di questi è oro […] Bitcoin diverrà l’oro digitale, un luogo che consente di possedere denaro sovrano. Non sono soldi statunitensi o cinesi, sono sovrani. E la sovranità costa parecchio, come è giusto che sia”.

Le criptovalute sostituiranno il denaro tradizionale? Parola al mondo del digital e dei social

In un’era come questa, imperniata sui vorticosi e frenetici mutamenti che interessano anche il mondo della comunicazione, non si può non pensare a un possibile ponte tra i due mondi.

A parlarci di criptovalute è anche Jack Dorsey, colui a cui dobbiamo la nascita sia di Square che di Twitter, che ha dichiarato: “Bitcoin vuole più di tutti essere una moneta, mentre gli altri hanno obiettivi di carattere generale oppure legati all’elaborazione distribuita di dati. Penso che il settore delle altcoin abbia generato alcune idee meravigliose, ma sono personalmente interessato all’aspetto monetario e transazionale”.