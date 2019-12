Le Cun dei suini e dei conigli il 30 gennaio 2020 a Fieragricola Verona ospiterà le Commissioni uniche nazionali per i listini di mercato

Momento d’oro per i suini. I suini da macello stanno attraversando una fase di mercato particolarmente felice. In tutta Europa i maiali stanno macinando record sui listini, trascinati dalle importazioni cinesi in conseguenza delle peste suina (le ultime quotazioni della Cun suini grassi da macello, nella categoria grassi/circuito tutelato, oscillano tra 1,803 e 1,808 euro al chilogrammo).

Un trend che, secondo il presidente di Anas (Associazione nazionale allevatori suini), Thomas Ronconi, dovrebbe proseguire anche per il 2020, confermando quotazioni al di sopra delle medie abituali.

Conigli. Anche la coniglicoltura sta attraversando una fase positiva, con prezzi in rialzo sia per la categoria di peso «fino a 2,5 chilogrammi» che per la categoria «oltre 2,5 chilogrammi», quotate nelle rispettive Cun di Verona. La crescita dei prezzi, secondo gli analisti del Crefis, segue una parabola crescente, che caratterizza tradizionalmente questa fase dell’anno.

Le mercuriali si collocano in ogni caso su valori più levati mediamente del 5% rispetto al mese precedente e del 7,7%-7,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.

A Fieragricola focus sulla mangimistica. Fieragricola (29 gennaio-1 febbraio) dedicherà una rinnovata attenzione alla mangimistica, comparto quanto mai strategico nell’ambito zootecnico. La nuova frontiera della mangimistica, in particolare, è legata anche al ruolo che può assumere la razione alimentare nel miglioramento del benessere animale e della questione ambientale.

Mangimistica e Area Forum. Cuore della mangimistica sarà il padiglione 9 di Veronafiere, all’interno del quale è stata organizzata anche un’area attrezzata per convegni e dibattiti.

Fra gli eventi già programmati (il programma è in costante aggiornamento ed è consultabile sul sito www.fieragricola.it), i visitatori potranno seguire: «Nuovi trend gestionali nell’allevamento del bovino da carne in Italia», in programma mercoledì 29 gennaio, ore 11, nel padiglione 9, organizzato da New Business Media; «Alimentazione dei bovini da latte: per un uso consapevole dei mangimi», in programma il 29 gennaio, alle ore 14:30, nel padiglione 9, organizzato da New Business Media; «Modelli di economia circolare nella zootecnia bovina da latte», in programma venerdì 31 gennaio, alle ore 11, al padiglione 9, organizzato da New Business Media.

Il Premio Assalzoo. All’interno del Nutrition Forum (padiglione 9), dedicato alla mangimistica, si inserisce il «Premio Assalzoo», che è rivolto agli studenti universitari e viene assegnato al miglior elaborato per Laurea Magistrale e per Dottorato di ricerca, a conferma dell’attenzione del mondo produttivo alla ricerca scientifica in un settore strategico come la nutrizione animale.