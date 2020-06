Le folle sulle spiagge indigna i medici veneti: «Meglio mettere da parte mascherine e camici per l’autunno»

In una distorsione spazio temporale l’ipotesi di spiagge semideserte, scandite da separé di plexiglas o punteggiate di cupole trasparenti sembra ora lontanissima. Il «carnaio del week end» lungo il litorale riporta alla mente altre folle. Lo ricorda Domenico Crisarà della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale: «Se li ricorda a Cortina i padovani ammassati l’un l’altro l’ultima domenica prima che si chiudesse tutto in attesa dello skilift? – domanda Crisarà – era pochi mesi fa e abbiamo visto le conseguenze. La ressa sulla battigia in questi fine settimana somiglia molto…». Nell’inchiesta del Corriere del Veneto di domenica scorsa, il virologo Giorgio Palù rassicurava: «In questo periodo dell’anno, alle nostre latitudini, con queste temperature, il rischio di trasmissione del virus è minimo». Le parole dei virologi, però, non bastano a placare i dubbi dei camici bianchi in prima linea. «Ho grande rispetto per il professor Palù – spiega Crisarà – però se è vero che non bisogna fare terrorismo è anche vero che pure il “liberi tutti” non è una buona idea. Sulle spiagge è una follia in questi fine settimana. Il contagio è presente, ora sono piccoli focolai ma ci sono. Che dobbiamo fare i check point sugli accessi a mare? Militarizzare gli arenili? No, certo che no, ma il buon senso deve essere dimostrato da tutti. Perché se ci fosse una seconda ondata in autunno avremmo lunghi mesi davanti e conseguenze devastanti. Sento i colleghi del litorale. Sono – siamo – tutti molto preoccupati. Nessun moralismo, solo buon senso: se vedo che la spiaggia è strapiena me ne torno a casa. Senta, per l’aria che tira, l’associazione dei medici di base sta mettendo da parte mascherine e camici per l’autunno. Che non si sa mai…».

Pronti a ogni evenienza Spera per il meglio ma si prepara al peggio anche chi di sabbia, mare e ombrelloni ci vive. «Qui ho colleghi che vanno dal ferramenta a comprare corde – spiega Renato Cattati, presidente di Federconsorzi Arenili Lido di Iesolo – tanto per capirci. Non si sa più come contenere quei pochi che rischiano di mettere tutto a rischio. Prenda il focolaio di Feltre, mettiamo che se ne crei uno in Piazza Mazzini, Jesolo verrebbe chiusa vanificando i sacrifici di questi mesi. Ti ritrovi con 150 mila persone, un pendolarismo prevedibile su cui, però, non abbiamo autorità. Stiamo facendo già l’impossibile. Ci stiamo accollando una serie di costi extra del 20-30% a fronte di un meno 40-50% di affari. Serve buon senso, la gente deve cominciare a ragionare. Assistiamo a situazioni incredibili nei fine settimana. Io non sono a favore delle sanzioni ma ogni tanto una multa fatta da una pattuglia potrebbe funzionare come deterrente».

L’appello di medici e gestori di spiagge Medici di base, gestori delle spiagge, per tutti l’appello a dir poco accorato è al «buon senso». Ma si potrebbe tradurre anche come auto tutela, dovere civico, istinto di sopravvivenza. Fabio Toffoletto ha diretto la terapia intensiva del Covid hospital di Jesolo e parla di «Scene di ordinaria follia». «Non si pretende la luna ma che si indossi la mascherina e ci si lavi le mani nei locali affollati sarebbe il minimo. Parliamo dei due presidi più banali, meno costosi e più efficaci. Le scene di questi fine settimana in spiaggia mi spaventano perché dovesse ricapitare l’enorme sacrificio fatto da tutta la regione verrebbe vanificato da un paio d’ore di follia. Senza menzionare le vittime…». Andrea Santoni, medico di base sempre a Jesolo spiega che «i numeri sono minimi oggi ma i sabato e domenica sono pericolosi perché arrivano giovani da posti molto diversi creando un cocktail esplosivo».