Le giovani promesse del ciclismo veronese in Comune

Non vedono l’ora di indossare le nuove divise giallo-nero. E di correre, in sella alle loro bici, per vincere nello sport e, da quest’anno, anche nel sociale. Sono i giovani ciclisti della società Autozai Contri-Riboli Team, pronti ad iniziare la stagione sportiva 2020. Per il primo anno, la squadra juniores con sede ad Illasi, avrà una base anche a San Giovanni Lupatoto negli spazi della cooperativa La Ginestra, dove i ragazzi, una volta alla settimana, presteranno servizio a sostegno delle persone con disabilità. Una palestra di vita, insomma, che si affiancherà all’allenamento sportivo.

La nuova squadra, composta da 11 giovani, è stata presentata questa mattina in municipio. Sul tavolo anche la nuova divisa che i ragazzi utilizzeranno durante le competizioni.

All’appuntamento erano presenti, oltre all’assessore allo Sport e ai componenti della squadra, anche il presidente ed il direttore sportivo di Autozai Contri Cycling Team Enrico Mantovanelli e Mauro Bissoli, accompagnati dai dirigenti sportivi, e la responsabile della cooperativa sociale La Ginestra Marika Ambrosi.

“Siamo felici e orgogliosi di essere al vostro fianco e di sostenere così tanta passione e dedizione – ha detto l’assessore -. Speriamo che questa stagione vi porti tanti successi e che ognuno di voi possa trovare la propria strada, arricchendo il mondo del ciclismo veronese e italiano. E, perché no, passare tra qualche anno nella categoria dei professionisti”.

Tutta la squadra è tornata poi a Colà di Lazise dove, in questi giorni, è in corso il primo raduno collegiale della stagione.