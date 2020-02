Lettera da un lettore: “A Verona non trovo lavoro”

Buonasera redazione, sono Mario C. e ho 45 anni. Sono di Pozzonovo, dove ho sempre vissuto fino a qualche anno fa. Quando nel 2017 la fabbrica in cui lavoravo a Padova ha chiuso mi sono ritrovato senza lavoro e ho deciso di avere più possibilità trasferendomi a Verona, dato che sono separato e non ho problemi di spostamento. Pensavo che mi sarei rifatto una vita invece in questi due tre anni ho trovato solo lavoretti saltuari e niente di più. Forse questo è un problema di molti ma pensavo che in una città come Verona avrei trovato molte più occasioni invece mi devo ricredere. Volevo solo dire questa mia esperienza. Vi ringrazio scrivetemi se mi pubblicate. Buona serata.

