Lettera da un lettore: “Come si fa a guardare i programmi di Barbara D’Urso?”

Buongiorno,

mi chiamo Luca e sono di Valeggio. Vorrei esprimere il mio parere sulla qualità di alcuni programmi televisivi di oggi. Mi riferisco in particolare a alcuni contenitori pomeridiani ma anche programmi serali della D’Urso, che altro non sono che salottini squallidi in cui persone a caso, scelte in base alla loro stupidità, vengono chiamate a esprimere pareri da “opinionisti” su altre persone altrettanto nullafacenti, e parlare e strillare per ore e ore del nulla. Perché questo è, il nulla. Tuttavia leggo che sono programmi anche abbastanza seguiti e mi chiedo come si faccia a guardarli, dato che i livelli di demenzialità raggiungono vette mai viste. Poi, per carità, ognuno è liberissimo di guardare ciò che vuole, però perché non investire soldi su programmi di cultura o che comunque insegnano qualcosa di bello e utile?

Temo che più si vada avanti con il tempo, più il livello culturale della televisione si abbassi, poi ci chiediamo come mai c’è tanta ignoranza in giro. Non so se la mia opinione è un’eccezione o se è condivisa da altri.

Vi ringrazio,

Luca P.

