Lettera da un lettore: “Io, costretto a pagare i danni per aver tamponato un monopattino elettrico guidato da un ragazzino che faceva slalom tra le auto in corsa”

Buonasera redazione,

vi ringrazio per questa opportunità che date a noi lettori. Volevo solo riportare un fatto che mi è accaduto la scorsa settimana in Via Venti Settembre, zona Veronetta. Mi trovavo con la mia auto e dietro di me ho notato un monopattino che faceva slalom tra le auto, una cosa indecente. Mentre stavo svoltando, con freccia inserita in una via laterale, quello stesso monopattino elettrico mi ha tagliato la strada superandomi da destra a tutta velocità. C’è stato uno scontro e il ragazzino che lo guidava ha avuto diverse ferite. Sono stato costretto a pagare i danni al ragazzino sedicenne, più di 300 euro. Perché? Perché non c’erano prove che il ragazzino avesse usato in modo inappropriato il mezzo e che stesse viaggiando a una velocità superiore a quella consentita ai monopattini. Ovviamente i genitori hanno creduto al proprio figlio.

Questa la ritengo una cosa vergognosa. Ci sono delle regole ben precise per usare quegli aggeggi, non sono giocattoli ma mezzi di trasporto. Vanno usati come si deve! Volevo solo testimoniare quello che mi è successo, spero possa servire ad altri e mi raccomando state attenti quando vedete un monopattino perché alla fine saremo costretti noi a pagare i danni!

Grazie per l’interesse,

M.S.