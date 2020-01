Lettera da un lettore: “Io difendo la signora Rosa, insultata nei commenti anche perché vegetariana”

Ieri pomeriggio la Redazione de Il Giornale dei Veronesi ha ricevuto una lettera da una lettrice, Rosa, in cui sostiene di voler “adottare” delle cimici asiatiche e farle vivere a casa sua dentro una teca (vedi articolo con la sua lettera). Poco fa un lettore ha voluto esprimere un parere sulla lettera della signora.

Buonasera giornale,

mi chiamo Michele, ho 47 anni e sono di San Giovanni lupatoto. Vi scrivo perché ho letto quello che ha scritto la signora Rosa sulle cimici. Ho visto che è stata insultata verbalmente nei commenti, con persone che le hanno detto di curarsi e mangiarsi le cimici. Premetto che non sto appoggiando la signora nella sua scelta certo discutibile di voler portare delle cimici a casa sua ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che mi ha lasciato più basito sono alcuni commenti riguardo la scelta della signora di essere vegetariana e che morirà di fame mangiando solo frutta e verdura. Nel 2020 è inaccettabile essere disprezzati per delle scelte alimentari, anche perché potrebbe essere costretta a non mangiare determinate cose e magari è vegetariana per salute e non per scelta. Trovo alcuni commenti una totale vergogna, tutti leoni da tastiera!

Vi ringrazio giornale se mi pubblicate. Saluti!

Mik.

