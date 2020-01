Lettera da un lettore: “Junior Cally un cattivo esempio, ma la Rai non fa nulla. Non guarderò Sanremo”

Buongiorno cara redazione de Il Giornale dei Veronesi,

vorrei approfittare della possibilità che date di pubblicare le lettere dei lettori per parlare del Festival di Sanremo e della vergognosa partecipazione del rapper Junior Cally. I testi delle sue “canzoni” parlano di violenza sulle donne, sottomissione, sessismo e droga. Penso sia inaccettabile la partecipazione di un cantante del genere, un cattivo esempio, a un festival così rinomato come quello di Sanremo. O, forse, non è più così rinomato.

Dopo lo scandalo delle frasi sessiste di Amadeus e l’indifferenza della Rai, emittente pubblica, verso questo cantante, di certo quest’anno non guarderò Sanremo. Non è più il festival di una volta, si cercano ascolti a ogni costo pur di fare soldi ed la qualità è calata drasticamente.

Vorrei invitare anche gli altri telespettatori ad aprire gli occhi e non guardare il festival, come ribellione allo scempio che è diventato e in difesa delle donne.

Ringrazio per l’attenzione,

Anonimo.