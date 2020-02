Lettera da un lettore: “L’autonomia è la migliore soluzione”

Buongiorno redazione, sono Giancarlo 62 anni di Arzignano. Volevo dire la mia su Luca Zaia gran signore e uomo di politica. Lui sta continuando a battersi per l’autonomia della nostra regione ma nessuno in regione lo ascolta. Il presidente Zaia ha ragione, solo quando il veneto avrà l’autonomia allora noi veneti staremo bene. Adesso lo stato ci porta via tanti di quei soldi che e una vergogna. I primi a credere nell’autonomia siamo noi cittadini, aiutiamo zaia. L’autonomia è la migliore soluzione vista la situazione di adesso. vi ringrazio se mi pubblicate. Giancarlo.