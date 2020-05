Lettera da un lettore: “Non entrerò comunque nei bar e ristoranti”

Lettera da un lettore:

Buongiorno redazione, sono Maurizio di grezzana. Volevo solo dire la mia riguardo queste riaperture. Capisco che non ci sono altri modi per aprire ma riaprire così non fa sentire le persone in sicurezza. Io né tutta la mia famiglia entreremo in un bar o ristorante con il virus ancora in giro mi dispiace. Non esco di casa con il rischio di ammalarmi, quando tutto sarà risolto allora va bene. E invece ho sentito di molta gente che non vede l’ora di uscire e girare, ma girare dove? L’avete capito che siamo ancora in emergenza? C’è proprio bisogno di andarsela a cercare? Questa è la mia opinione, grato se vorrete diffonderla grazie.

