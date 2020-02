Lettera da un lettore: “Per colpa del Coronavirus ci sono più razzisti”

Buongiorno redazione,

intanto ringrazio per questa opportunità che ci date per scrivere le nostre idee e ciò che pensiamo. Mi chiamo Fabio, ho 44 anni e vivo a Dossobuono. Vi scrivo per parlare di un fatto che ho notato da quando si è diffusa la notizia del Coronavirus di cui ormai si parla tutti i giorni. Ho notato che è nata una vera e propria fobia sociale verso i cinesi. Tanti miei amici ad esempio non vanno più a mangiare il sushi dal giapponese o al ristorante cinese, oppure sul treno se entra un cinese in un vagone è guardato male dalla testa ai piedi. Il mio pensiero è: capisco la preoccupazione, capisco l’ansia che i media ci mettono, ma l’economia cinese ne sta risentendo e non poco di tutta questa faccenda. Bisogna andare più spesso dal cinese o dal giapponese, soprattutto in questo periodo. Tutto il cibo che viene cucinato nei ristoranti ovviamente è controllato così come i proprietari stessi si sono sottoposti a diversi controlli prima di mandare avanti un’attività. Per colpa di questo virus, le persone sono diventate più razziste e mi dispiace dirlo ma la cosa sta sfuggendo di mano. Spero che questa tendenza si inverta e che la gente inizi a ragionare nelle cose. Comunque, io ieri sera sono andato a mangiare sushi con mia moglie. Buonissimo.

Vi ringrazio se mi doveste pubblicare. Cordiali saluti,

Fabio.