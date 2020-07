Lettera da una lettrice, “In giro tanta gente senza mascherina”

Hai una lettera da mandarci? Inviala a lettori@ilgiornaledeiveronesi.it

Buongiorno redazione, vi scrivo per denunciare una cosa che ho notato spesso in giro mentre sono per strada o quando porto a spasso i miei nipoti. In giro c’è molta gente ormai senza più mascherina ma forse non sanno che vige ancora la regola della distanza di sicurezza. Per strada la mascherina va messa, punto, perché la distanza non viene mai rispettata mentre cammini sul marciapiede. L’altro giorno ho anche discusso con una ragazza giovane a cui l’avevo fatto notare e mi ha detto di farmi gli affari miei, io non concepisco tutta questa maleducazione e questo menefreghismo vergognoso. Se andiamo avanti così non ne usciamo, portiamo la mascherina grazie. Grata se mi pubblicate, sono Elsa.