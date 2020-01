Lettera da una lettrice: “Io e mia suocera non ci sopportiamo ma voglio recuperare il rapporto. Spero legga questa lettera”

Buonasera redazione,

intanto vi ringrazio per questa magnifica possibilità che ci date per scrivere i nostri pensieri. Vivo a Verona, ho 48 anni e sono sposata da 28 anni con Francesco, un uomo fantastico. L’unico problema nella nostra relazione è sempre stata mia suocera. Fin da subito troppo invadente, acida e arrogante, non le sono mai piaciuta e la cosa è reciproca. È anni che non ci vediamo né parliamo più, ci evitiamo a vicenda ma da alcune settimane sto pensando che non ha senso farsi guerra in questo modo dopo così tanti anni. La signora in questione, che per privacy chiamo B., so che segue la pagina facebook del vostro giornale e leggendo questa lettera capirà che sono io.

Avrei potuto benissimo cercare di chiarire direttamente a quattrocchi ma è praticamente impossibile parlarle e ho pensato di rendere pubblica questa mia volontà di riavvicinarmi anche per farle capire quanto ci tengo al fatto che il nostro rapporto migliori, anche e soprattutto per il bene di Francesco che ovviamente è stufo di questa situazione.

Se faceste girare la mia lettera ve ne sarei molto grata. Spero che la legga anche lei e avrei un messaggio da darle:

B., so che fra noi ci sono state molte incomprensioni e che ancora adesso penso che non ci sia suocera più antipatica, ma per il bene di Francesco dovremmo trovare un punto d’incontro. Aspetto una sua chiamata o se preferisce mi risponda tramite le lettere del giornale.

Con affetto, L.

Vi ringrazio redazione.