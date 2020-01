Lettera da una lettrice: “Le cimici asiatiche vanno salvate, sono disposta a portarne qualcuna a casa mia”

Buonasera redazione del giornale,

mi chiamo Rosa e ho 56 anni. Sono vegetariana e amante dell’ambiente ma soprattutto di tutti gli esseri viventi, umani o animali che siano. Poco fa ho letto di un vostro articolo sui danni delle cimici asiatiche ai campi di raccolto e la volontà di ammazzarle per risolvere il problema. Non credo che uccidere dei poveri insetti possa realmente risolvere questa faccenda e anzi non farebbe altro che peggiorarla. Io amo tutti gli animali e tutti hanno il diritto di vivere, comprese le cimici! Sono insetti innocui e non fanno male a nessuno! Per questo sono disposta a portarne qualcuna a casa mia dentro una teca, come forma di protesta a questo scempio. E penso che ciascuno di noi dovrebbe salvare qualche cimice perché si farebbe un’opera buona! Vi ringrazio per spargere la mia voce, spero possa svegliare qualche mente bacata!

Rosa.

