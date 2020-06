Lettera da una lettrice maturanda. Un grande in bocca al lupo!

Buongiorno giornale, vi seguo da poco ma mi piace quello che pubblicate, ci sono sempre notizie diverse. Vi mando questa lettera solo per dirvi che oggi ho l’orale di maturità, faccio il Pindemonte, ho il turno a mezzogiorno. Volevo solo ricevere il vostro augurio di in bocca al lupo che farà piacere a me e a tanti altri maturandi. Vi ringrazio!!

Baci, Marianna

Cara Marianna, Il Giornale dei Veronesi manda un grosso in bocca al lupo a te e a tutti i maturandi che sosterranno l’esame oggi e nei prossimi giorni!

