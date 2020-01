Lettera da una lettrice: “Reintroduzione della leva obbligatoria? Un danno ai ragazzi”

Buonasera redazione del giornale, sono una vostra lettrice di fiducia.

Volevo approfittare di questa occasione che date per esprimere il mio parere riguardo la questione della leva obbligatoria, di cui si sente parlare sempre più spesso dopo il rischio di questa tanto temuta terza guerra mondiale. Se le cose dovessero peggiorare non di poco, i nostri ragazzi potrebbero essere costretti a partire e chissà che faranno ritorno a casa. Reintrodurre il servizio militare nel 2020 per tutti i diciottenni è un grave danno sia ai nostri ragazzi che alle loro famiglie. Oggi i ragazzi studiano e fanno dei progetti, mentre vedersi costretti a partire per la guerra sconvolgerebbe solo i loro sogni. La leva obbligatoria andava bene una volta, ma non adesso. Vi ringrazio se mi pubblicate!

Tanti saluti!

Pasquina M.

Hai una lettera da mandarci? Scrivila a: lettori@ilgiornaledeiveronesi.it