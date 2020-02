Lettera da una lettrice: “Zaia sta facendo un bel lavoro”

Buongiorno Giornale dei Veronesi,

Invio questa lettera solo per esprimere la mia gratitudine verso il Presidente Zaia e il suo lavoro in regione. Me lo ricordo ai tempi del suo ministero delle politiche agricole e le sue lotte per i problemi ambientali. Ha sempre fatto un bel lavoro e continua a farlo ancora adesso, dagli anni in cui era Presidente di Treviso provincia a adesso. Negli anni del no global si era detto contrario all’ogm e nel terribile 2010 dell’alluvione è stato l’unico che ha avuto la faccia di chiedere più soldi allo Stato. Aldilà di alcune sue idee sulle adozioni gay in cui non voglio entrare in merito, penso che Zaia abbia a cuore la nostra regione e sa cosa vuol dire impegnarsi per farci stare bene. Questo è il mio pensiero.

Scrivetemi se decidete di pubblicare la mia lettera, ci tengo molto.

Francesca.