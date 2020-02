Lettera di una lettrice, “I veneti discriminano noi del Sud”

Buongiorno redazione,

mi chiamo Sabrina e ho 27 anni. Sono di Montepaone, un piccolo paese in provincia di Catanzaro e sono calabrese doc. Sono arrivata a Verona nel 2011 per frequentare l’Università, prima triennale poi magistrale. Devo dire che non è stata una bella esperienza. Ho trovato pochi veri amici e tutti avevano pregiudizi su noi “terroni”, come amano tanto chiamarci. In questi anni a Verona ho avuto modo di sapere come sono fatti davvero i veneti e ho subito discriminazione persino nelle piccole botteghe di quartiere. C’è una chiusura mentale allucinante che riguarda molti veneti, anche se loro non vogliono mai ammetterlo. Adesso sono a Verona per lavoro, ma un giorno andrò via e tornerò nella mia terra, sperando nel frattempo di aver cambiato idea sul Veneto. Volevo solo condividere questa mia esperienza e sapere se ci sono altre ragazze o ragazzi che come me hanno avuto modo di vivere questa situazione spiacevole.

Vi ringrazio,

Sabry.

Hai una lettera da mandarci? Scrivila a: lettori@ilgiornaledeiveronesi.it