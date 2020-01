Lettere dai lettori. La suocera ricercata risponde: “Perché mia nuora scrive a un giornale e non mi chiama?”

Ieri sera la redazione de Il Giornale dei Veronesi ha ricevuto una lettera da una lettrice che desidera riallacciare i rapporti con sua suocera nonostante sostenga che continuino a non sopportarsi a vicenda (link per recuperare la lettera: https://bit.ly/37ozjfR). Al termine dell’articolo, L. (così si è firmata la lettrice) ha mandato un appello a sua suocera, esortandola a rispondere alla sua richiesta di riavvicinarsi. Stamattina la redazione ha ricevuto una lettera proprio dalla suocera in questione.

Buongiorno redazione del giornale,

sono io la suocera di cui parla la donna nella lettera che avete pubblicato. Cosa ne penso? che ormai ho più di settantanni e non ho voglia di stare dietro a queste cose. Mia nuora si è sempre comportata male con tutti noi e non abbiamo niente in comune. Non capisco perché scrive a un giornale quando potrebbe chiamarmi, non si risolvono così le cose.

Cari saluti,

Barbara.

Non ci resta che attendere altri risvolti della diatriba.

