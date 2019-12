Per consentire ai cittadini di partecipare alle celebrazioni liturgiche di Natale e Santo Stefano e per favorire l’accesso dei turisti al centro storico, anche quest’anno, i varchi di accesso alla ZTL saranno aperti dalle 13.30 di martedì 24 alle 10 di venerdì 27 dicembre.

Durante le festività, apertura speciale per i banchi del mercato di piazza Erbe che saranno a disposizione degli utenti anche sabato 28 e domenica 29 dicembre.