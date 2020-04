Lignum. Corsi di formazione gratuita per tutti gli imprenditori della filiera

In questa fase di grande smarrimento, dobbiamo essere in grado di cogliere le esigenze del

momento ed essere pronti ad acquisire le tecnologie per lo smart working e per il lavoro a distanza.

Per questo Lignum ha deciso di investire per offrire gratuitamente a tutti gli imprenditori della filiera

legno-arredo una serie di video-corsi su Zoom per guidarli all’acquisizione di conoscenza

fondamentali.

“Dopo aver sospeso le quote associative 2020 per dare un segnale piccolo ma concreto alle aziende

Lignum, abbiamo pensato di dover fare di più e parlare a tutte le aziende della filiera. Siamo il

Distretto di tutte le aziende del settore non solo degli associati e, in un momento così, serve etica,

altruismo e amore per il territorio” afferma Alessandro Tosato, vicepresidente e delegato alle attività

di Formazione e Scuola per Lignum.

Lignum punta da sempre sulla formazione specialistica per il settore legno-arredo, ritenendo che

uno dei punti deboli storici del settore sia da ritrovare proprio nella mancanza di aggiornamento su

temi strategici e di innovazione. “Questo ritardo nell’acquisizione di strumenti e competenza deve

finire e Lignum vuole essere il driver di cambiamento fatto di formazione” continua Alessandro

Tosato e aggiunge “dopo corsi di comunicazione e marketing, lean production, temi connessi al

controllo di gestione, dopo l’organizzazione dell’Osservatorio del Mobile, ecco una serie di interventi

focalizzati sulle esigenze del momento ma certamente ricchi di possibilità anche per il futuro. Perché

questo tipo di lavoro a distanza non verrà sospeso ma si affiancherà alle modalità tradizionali”.

Per iscriversi senza alcun impegno è possibile scrivere a segreteria@lignumverona.it

Per saperne di più su Lignum: www.lignumverona.it